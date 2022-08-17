«Сапсаны» не ходят, до Питера далеко». Воронов сказал, как уговорил Пушкова перейти в МБА

Двукратный чемпион Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА, а ныне игрок МБА Евгений Воронов прокомментировал переход в команду Антона Пушкова и Евгения Валиева.

Напомним, Пушков, бывший баскетболист санкт-петербургского «Зенита», перешёл в МБА в начале июля. О подписании Валиева, в прошлом выступавшего за «Химки», стало известно в середине августа.

«Конечно, я первым делом позвонил Антону! Когда стало ясно, что Пуш уходит из «Зенита», появилась информация, что он перейдёт в «Самару». Я ему сказал: «Антоха, зачем в Самару? «Сапсаны» не ходят, до Питера далеко. Давай в МБА!» Я рад, что и он, и Женя оказались здесь, это очень хорошие люди, хорошие игроки. Мы провели вместе не один сезон, я хорошо их знаю. Каждый из них может многое дать и партнёрам, и всему клубу», – приводит слова Воронова пресс-служба МБА.

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