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Экс-игрок НБА признал свою вину в мошенничестве, ему грозит до 20 лет лишения свободы

Экс-игрок НБА признал свою вину в мошенничестве, ему грозит до 20 лет лишения свободы
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Бывший игрок НБА Терренс Уильямс признал свою вину в мошенничестве в сфере здравоохранения, а также в краже личных данных, сообщает ESPN.

Уильямс организовал схему, в которой использовал программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА. Некоторые из бывших игроков лиги благодаря этой схеме заработали несколько миллионов долларов.

Терренс Уильямс и ещё 17 бывших игроков НБА подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские услуги, которых в реальности не получали. Год назад им были предъявлено обвинение. Выяснилось, что бывшие баскетболисты мошенничеством заработали около $ 5 млн. Среди них такие игроки, как Тони Аллен, Шэннон Браун, Глен Дэвис и другие.

Уильямс подал заявление в суд Манхэттена и признал свою вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, приговор будет вынесен в январе.

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