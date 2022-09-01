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Керр высказался по поводу перспектив «Голден Стэйт» в предстоящем сезоне НБА

Керр высказался по поводу перспектив «Голден Стэйт» в предстоящем сезоне НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу предстоящего сезона в НБА.

«Выиграть чемпионат вновь будет крайне непросто. В НБА выступает множество сильных коллективов, поэтому фактор удачи всегда имеет значение. У «Голден Стэйт» хороший шанс удержать титул, но случится может всякое.

Мы работаем над тем, чтобы сохранить состав. Владелец клуба не жалеет денег, а ещё он очень умен, так что пока нам удавалось удерживать ребят в команде. Но с каждым годом становится всё сложнее, так что посмотрим», — приводит слова Керра FilGoal.


Стив Керр возглавляет «Голден Стэйт Уорриорз» с 2014 года. Он четырежды приводил калифорнийскую команду к чемпионскому титулу, в том числе и в минувшем сезоне. Всего Керр девять раз становился чемпионом НБА — пять раз в качестве игрока и четыре раза тренером.

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