Пол: применённые к Сарверу санкции не являются адекватной реакцией на его поведение

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался по поводу отстранения владельца «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберта Сарвера от участия в делах обоих клубов.

По результатам расследования Сарвер был отстранён от участия в делах обоих клубов, а также оштрафован на $ 10 млн. Сообщалось, что Сарвер позволял себе расистские и сексистские высказывания.

«Как и многие другие, я ознакомился с итогами расследования. Я был и остаюсь в шоке и разочаровании после того, что прочитал. Подобное поведение, особенно по отношению к женщинам, неприемлемо и не должно повторяться.



Считаю, что применённые санкции не являются адекватной реакцией на поведение Сарвера. Сочувствую всем людям, которые пострадали», — написал Пол в социальных сетях.