Пол: применённые к Сарверу санкции не являются адекватной реакцией на его поведение
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался по поводу отстранения владельца «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберта Сарвера от участия в делах обоих клубов.
По результатам расследования Сарвер был отстранён от участия в делах обоих клубов, а также оштрафован на $ 10 млн. Сообщалось, что Сарвер позволял себе расистские и сексистские высказывания.
«Как и многие другие, я ознакомился с итогами расследования. Я был и остаюсь в шоке и разочаровании после того, что прочитал. Подобное поведение, особенно по отношению к женщинам, неприемлемо и не должно повторяться.
Считаю, что применённые санкции не являются адекватной реакцией на поведение Сарвера. Сочувствую всем людям, которые пострадали», — написал Пол в социальных сетях.
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