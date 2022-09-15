Гомельский отреагировал на назначение нового президента Евролиги

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу назначения Деяна Бодироги на пост президента Евролиги.

Напомним, вчера знаменитый баскетболист Бодирога, выигравший три титула Евролиги и множество личных наград за игровую карьеру, был назначен президентом Евролиги. Также он будет исполнять обязанности директора.

«Я не настолько хорошо знаком с Бодирогой, чтобы судить о том, какой он человек. Мы только здороваемся при встречах. Я слышал его выступление на одном из конгрессов Евролиги во время «Финала четырёх». Он говорит абсолютно правильные вещи. Судить о его возможностях по проведению определённых изменений в формате Евролиги сейчас преждевременно», – написал Гомельский на своём сайте.