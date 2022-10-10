Стив Керр: Пул — крепкий парень в моральном и физическом плане

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об игроке своей команды Джордане Пуле.

В предсезонном матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:124) Пул набрал 25 очков и шесть передач.

«Джордан Пул выбран на драфте в конце первого раунда, у него были непростые первые месяцы в лиге, но он добился того, чего добился, сейчас он претендует на крупное продление контракта. Такие вещи не происходят сами по себе. Пул – крепкий парень. Как в моральном, так и в физическом плане. Что и подтвердил в сегодняшнем матче», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Дрэймонд Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.