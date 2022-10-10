Гомельский предположил, почему Грин ударил Пула, и сказал, что нужно сделать «Уорриорз»

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о конфликте между двумя игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином. Напомним, на тренировке Грин нанёс удар Пулу. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Тренировочное занятие было остановлено. По мнению Гомельского, менеджменту следует сохранить в команде обоих участников конфликта.



«Драки в командах случаются регулярно. Это естественное проявление конкуренции или антипатии. Для меня удар Грина — проявление его характера. Он не терпит насмешек над собой, а молодой Пул явно переборщил с «юмором». Менеджмент «Голден Стэйт» должен разрулить конфликт и сохранить обоих игроков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: