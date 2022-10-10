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Керр намекнул, что «Голден Стэйт» может предложить новый контракт Джордану Пулу

Керр намекнул, что «Голден Стэйт» может предложить новый контракт Джордану Пулу
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу возможного нового контракта с Джорданом Пулом.

«Мы в «Уорриорз» стремимся к тому, чтобы игроки чувствовали себя комфортно и могли максимально проявлять свои лучшие качества на площадке. В числе прочего мы хотим, чтобы у них всё было хорошо с финансовой точки зрения, чтобы они могли позаботиться о своих родных, это только поспособствует тому, чтобы парни успешно себя проявляли.

Мы все рады за Джордана и его достижения, он проявил себя, так что посмотрим, к чему это приведёт. Но я безумно рад за него. Всегда болею за ребят, которые много работают, а Пул в этом плане был очень хорош. Это отличная ситуация для него и для нас, так что надеемся, что-нибудь случится», –приводит слова Керра Fadeaway World.

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