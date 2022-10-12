Керр: Грин подорвал наше доверие, но он заслужил прощения

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что он простил форварда команды Дрэймонда Грина за драку с Джорданом Пулом.
«Это самый большой кризис, который у нас был с тех пор, как я стал главным тренером. Это действительно серьёзные вещи. Мы не идеальны, но мы собираемся опираться на опыт, который у нас есть, и верить, что это лучшее решение для нашей команды. Нам предстоит много работы.
Этот инцидент нанёс сильный ущерб культуре нашей команды. Грин подорвал наше доверие, но я считаю, что мы должны его простить, потому что он это заслужил», — приводит слова Керра ESPN.
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинул расположение команды на неопределённый срок.
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