Главный тренер «Уорриорз» рассказал о важной роли Кевона Луни в команде
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, как центровой команды Кевон Луни помог наладить атмосферу в раздевалке после конфликта между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.
Напомним, во время тренировки Грин ударил Пула после словесной перепалки. Форвард был оштрафован и позже принёс публичные извинения команде.
«Луни — невероятен. Он очень мудр. Кевон всегда ведёт себя спокойно, так что можно со стороны этого не заметить, но он — моральный компас команды. Просто замечательный человек. В последнюю неделю Луни сыграл очень важную роль, чтобы уладить конфликт. Я знаю, что всегда могу на него положиться, в любой ситуации. Луни — особенный», — приводит слова Керра The Miami Herald.
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