Гомельский подробно проанализировал игру Антона Астапковича

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу игры Антона Астапковича за ЦСКА.
«Антон в атаке проделывает большую работу, чтобы открыться в удобной для броска точке. Он отлично исполняет «кэтч-энд-шут», но часто этого не делает. После получения мяча Астапкович старается начать проход. Однако первый шаг у него не очень быстрый. Защитник успевает помешать движению к кольцу, а момент для броска уже упущен. Передачу в пост (Милутинову, Жан-Шарлю, Давидовацу) Астапкович отдаёт, а вот при передаче защитнику часто допускает ошибки, то поперечный пас выдаст, то медленный навесной. Над всем этим надо работать. А в защите Антон старается и выполняет указания тренера. Мы его сравниваем с Курбановым. Пока это сравнение по игре в защите в пользу Никиты. Но больших претензий по игре в обороне Астапкович не заслуживает», — написал Гомельский на своём сайте.
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