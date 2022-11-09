Дуайт Ховард объяснил, почему не смог остаться в «Лейкерс»
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Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард объяснил, почему он не смог договориться о новом контракте с калифорнийским клубом.
«Я бы с удовольствием остался в «Лейкерс». Я был готов сделать это. Но каждый раз они говорили мне, что не собираются давать многолетние контракты никому старше 30 лет. И я такой: «Господи, я только что помог вам выиграть титул в НБА, а вы не хотите кормить меня? Мне не нужно много игрового времени. Дайте 20 минут и позвольте играть», — сказал Дуайт Ховард в эфире подкаста Club Shay Shay.
Недавно стало известно, что Ховард стал игроком команды «Таоюань Леопардс», выступающей в чемпионате Тайваня. О сроке соглашения с тайваньским клубом не сообщалось.
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