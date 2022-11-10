Бриджес подал в суд на девушку, за избиение которой он ранее получил три года условно

Бывший форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес подал в суд на свою бывшую девушку Мишель Джонсон, за избиение которой он ранее получил три года условно, сообщает TMZ.



По информации источника, Бриджес утверждает, что Джонсон за последнее время уже трижды нарушала его личное пространство, вызывая у него стресс, а также украла его собаку. Баскетболист считает, что девушке должны запретить приближаться к нему, а также настаивает на запрете контакта с ним или его собакой.



При этом самому Бриджесу запрещено приближаться к Мишель Джонсон ближе чем на 100 метров в течение 10 лет. Помимо трёх лет условного срока, Бриджес также должен провести 100 часов общественных работ, еженедельно сдавать тесты на наркотики, а также каждую неделю в течение года посещать психолога по профилактике домашнего насилия и занятия по воспитанию детей.

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