Тайрон Лю: сегодня был лучший матч «Клипперс» в этом сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (119:97). Наставник был восхищён игрой, отметив, что этот матч пока лучший для «Клипперс» с начала сезона.

«Сегодня был лучший матч за весь этот сезон. Это пример того, как мы должны играть. Было приятно наблюдать, как мы действовали на площадке», — приводит слова Лю Yahoo Sports.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Норман Пауэлл, набравший 26 очков. Пол Джордж записал на свой счёт 21 очко. На данный момент калифорнийский клуб располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.

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