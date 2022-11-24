Гомельский рассказал о своём отношении к современной трактовке штрафных в баскетболе

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу современной трактовки назначения штрафных в баскетболе.

На сайте Владимира Гомельского один из посетителей задал вопрос: «Как вы относитесь к современным правилам, когда за малейшее касание игрока соперника защитникам дают фол?»

«Поддерживать контакт с игроком, владеющим мячом одной рукой, согнутой в локтевом суставе, можно, если этот контакт не препятствует передвижению игрока с мячом. Двумя руками одновременно защитник не имеет права касаться тела нападающего. Выбивать мяч из рук нападающего можно, если изначально защитник коснулся мяча, а потом уже руки нападающего. Вот здесь у судей начинается полоса сомнений: что было изначально — касание мяча или касание руки. Мне бы хотелось больше ясности в этой трактовке. Но с тем, что игрок с мячом, атакующий кольцо, имеет преимущество над защитником, я согласен полностью», — ответил Гомельский.