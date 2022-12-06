Кайри Ирвинг отреагировал на расторжение контракта с Nike

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американец Кайри Ирвинг прокомментировал новость о расторжении контракта с компанией Nike.

«Нет ничего ценнее, чем быть свободным», – опубликовал пост баскетболист в социальных сетях.

Напомним, причиной стала антисемитская публикация, которую игрок разместил в социальных сетях и за которую он был отстранён от выступлений на восемь матчей. Игрок принёс публичные извинения, выполнил все требования, которые перед ним поставило руководство клуба, и вернулся на паркет 21 ноября в матче с «Мемфис Гриззлиз».

Ранее в интервью Ирвинг высказался о влиянии дисквалификации на его игру.

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