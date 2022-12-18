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Грег Попович: победитель ЧМ-2022? Уклонюсь от вопроса, как политик

Грег Попович: победитель ЧМ-2022? Уклонюсь от вопроса, как политик
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Известный баскетбольный тренер Грег Попович, ныне возглавляющий «Сан-Антонио Спёрс», отказался прогнозировать победителя чемпионата мира по футболу 2022 года, проходящего в Катаре.

«Победитель чемпионата мира? Я, пожалуй, уклонюсь от этого вопроса, как политик. Они ведь очень хороши в этом. Они знают, как увильнуть от любого вопроса, так что и я поступлю так же, как они», — приводит слова Поповича журналист Том Орсборн на своей странице в социальной сети.

Финал чемпионата мира – 2022 по футболу пройдёт сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). В решающем матче сыграют национальные команды Франции и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

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