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«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 25 очков. 14 баллов набрал Денис Захаров. 13 баллов на счету Сергея Карасёва.

В составе «Енисея» 16 очков набрал Джеймс Томпсон. Девять баллов на счету Александра Гудумака.

Следующий матч «Енисей» проведёт 6 января в Красноярске. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты московского ЦСКА. «Зенит» в следующем туре сыграет в Минске с местным «Минском». Встреча состоится 4 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
23 декабря 2022, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
78 : 59
Енисей
Красноярск, Россия
Зенит: Эртель - 25, Захаров - 14, Карасёв - 13, Зубков - 9, Клименко - 6, Соломон - 6, Хомсли - 3, Уимбуш - 2, Вольхин, Д. Кулагин, Моня, Фридзон
Енисей: Томпсон - 16, Гудумак - 9, Мотовилов - 8, Уорнер - 7, Викторов - 6, Трушкин - 5, Балашов - 4, Герасимов - 4, Загретдинов, Коулмен, Сонько
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