«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:58.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 25 очков. 14 баллов набрал Денис Захаров. 13 баллов на счету Сергея Карасёва.



В составе «Енисея» 16 очков набрал Джеймс Томпсон. Девять баллов на счету Александра Гудумака.



Следующий матч «Енисей» проведёт 6 января в Красноярске. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты московского ЦСКА. «Зенит» в следующем туре сыграет в Минске с местным «Минском». Встреча состоится 4 января.