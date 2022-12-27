Гомельский рассказал, как нужно сдерживать Николу Милутинова

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, как нужно сдерживать одного из лидеров ЦСКА Николу Милутинова.

«В период доминации сборной Югославии в европейском баскетболе в сборной СССР основным центровым стал Владимир Ткаченко. У «югов» было два варианта против Ткаченко. Когда Ткаченко опекал Чосич (рост 211 см, очень подвижный, прыгучий и умный игрок), то защита была строго спереди (строго между подопечным и мячом). Сменщики Чосича — Ерков или Сканси не могли играть в защите подобным образом. И тогда полевые игроки сборной Югославии агрессивно защищались против Ерёмина и Хомичюса, не давая возможности сделать передачу на Ткаченко. Оба варианта не являлись панацеей, но давали временный эффект. Мне кажется, что против Милутинова можно применять оба варианта. Другое дело, что самое большое количество передач Милутинову отдаёт Швед. На данный момент в Единой лиге ВТБ есть всего два игрока, которые могли бы помешать Шведу выполнить такие передачи — Хомсли и Ильницкий. Значит, необходимо привлекать третьего (страхующего) защитника. Это рискованно. В ЦСКА много снайперов, которые способны реализовать свободный трёхочковый бросок. А опекать Милутинова строго спереди могут только Рейнольдс и Соломон», – написал Гомельский на своём сайте.