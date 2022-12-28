Главный тренер «Далласа»: Дончич создал свой класс, оторвавшись от Чемберлена и Бэйлора

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал историческое выступление словенского разыгрывающего Луки Дончича в матче с «Нью-Йорк Никс» (126:121), состоявшемся сегодня, 28 декабря.

Напомним, Дончич набрал 60 очков, совершил 21 подбор и сделал 10 передач, установив сразу пять рекордов НБА.

«Очень тяжело сделать то, чего раньше ещё никто не делал. Великие игроки были и до Луки Дончича, он входил в одну категорию с Элджином Бэйлором и Уилтом Чемберленом. Однако теперь он оьорвался от них и создал свой собственный класс», – сказал Кидд на пресс-конференции.

Ранее Дончич прокомментировал выступление в матче с «Никс».

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