«Не думаю, что его товарищи по команде хотели услышать это». Эксперт — о словах Леброна

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. После поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (98:112) Леброн говорил, что хочет бороться за чемпионство и побеждать.



«Леброн хочет побеждать, и я это понимаю. Однако сейчас я просто не хотел слышать это от Леброна. Не думаю, что его товарищи по команде хотели услышать это прямо сейчас», — написал Бэйлесс у себя в соцсетях.



Напомним, в матче с «Далласом» Леброн набрал 27 очков, совершил девять подборов, а также отдал шесть результативных передач. В следующей встрече «Лейкерс» на выезде сыграют с «Атлантой Хоукс». Матч состоится 31 декабря. Начало – в 3:30 мск.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: