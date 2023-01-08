Гомельский рассказал, почему европейские баскетболисты хорошо выступают в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение по поводу европейских баскетболистов в НБА.
«Мне кажется, что как раз 25–30 лет назад такая тенденция наметилась. И заметили её первыми скауты НБА. Первые неамериканцы стали подписывать контракты с клубами НБА ещё в 80-е годы прошлого века. А через три поколения уровень лучших игроков Европы стал соответствовать уровню звёзд НБА. Мне кажется, что одним из основных факторов того, что неамериканские звёзды НБА вышли на первые роли, заключается в более высокой мотивации: им есть что доказывать. Если посмотреть на статистику первой половины регулярного сезона, то особенно показательной будет лучшая пятёрка игроков по подборам: Сабонис (Литва), Гобер (Франция), Адетокунбо (Греция), Адамс (Новая Зеландия), Вучевич (Черногория)», — написал Гомельский на своём сайте.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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