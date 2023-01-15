Гомельский: расширение лиги ВТБ за счёт клубов из Сербии и Турции повысит уровень турнира

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о прогрессе российского баскетбола в условиях международных санкций.
«По каким критериям судить о прогрессе или регрессе отечественного баскетбола. Если за главный критерий брать выступление национальных команд, то ответить на ваш вопрос невозможно (сборные не играют в важных турнирах). Клубные команды тоже не играют в еврокубках. Остаётся проводить сравнительный анализ статистики ведущих европейских клубов и наших ведущих клубов. Индивидуальная статистика здесь не даёт достаточного материала для качественного сравнения. В настоящих условиях радует увеличение игрового времени баскетболистов с российскими паспортами. Можно перечислять фамилии игроков, которые своей игрой демонстрируют возросший класс. Таких более двух десятков. А планы руководства ЕЛ ВТБ можно только приветствовать. Расширение лиги за счёт клубов из Сербии и Турции может повысить уровень турнира. Если, конечно, такое расширение реально», — написал Гомельский на своём сайте.
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