Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Портленд»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:112.



Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский защитник Анферни Саймонс, набравший 31 очко, не сделавший подборов, но совершивший две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который набрал 24 очка, сделал шесть подборов и десять передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также отметился американский центровой Томас Брайант, который набрал 31 очко, сделал 14 подборов и одну передачу.