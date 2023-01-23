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Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Портленд»

Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Портленд»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:112.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский защитник Анферни Саймонс, набравший 31 очко, не сделавший подборов, но совершивший две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который набрал 24 очка, сделал шесть подборов и десять передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также отметился американский центровой Томас Брайант, который набрал 31 очко, сделал 14 подборов и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 31, Лиллард - 24, Грант - 19, Харт - 13, Литтл - 11, Ойбанкс - 6, Шарп - 4, Нуркич - 2, Пэйтон II - 2, Баджи, Батлер, Браун, Джонсон, Уинслоу, Уокер, Уотфорд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Брайант - 31, Шрёдер - 24, Браун - 10, Уэстбрук - 6, Нанн - 5, Беверли - 4, Габриэль - 4, Джонс, Дэвис, Кристи, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уокер
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