Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 134:117.
Самым ярким игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 22 очка, 14 подборов и 16 результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 33 очка, сделал 5 подборов и отдал 8 передач.
В составе «Уорриорз» отличился Стефен Карри, заработав за матч 28 очков, 5 подборов и 5 передач. Также в составе гостей площадки стоит отметить американского защитника Джордана Пула. На его счету 22 очка, 5 передач и 3 подбора.
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2023, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Маррей - 33, Йокич - 22, Колдуэлл-Поуп - 18, Браун - 17, Портер - 17, Чанчар - 17, Браун - 5, Ннаджи - 5, Гиллеспи, Гордон, Грин, Джордан, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Хиланд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Пул - 22, Куминга - 17, Дивинченцо - 14, Джером - 9, Уайзмен - 9, Уиггинс - 9, Грин - 6, Луни - 3, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Лэмб, Муди, Роллинз, Томпсон
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