Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 134:117.



Самым ярким игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 22 очка, 14 подборов и 16 результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 33 очка, сделал 5 подборов и отдал 8 передач.



В составе «Уорриорз» отличился Стефен Карри, заработав за матч 28 очков, 5 подборов и 5 передач. Также в составе гостей площадки стоит отметить американского защитника Джордана Пула. На его счету 22 очка, 5 передач и 3 подбора.