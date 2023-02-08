Йокич — о рекорде Леброна: у этого парня не было пика. Он находится на нём уже 20 лет

Лидер клуба НБА «Денвер Наггетс», сербский центровой Никола Йокич высказался об историческом достижении звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Напомним, сегодня, 8 февраля, Леброн установил новый рекорд лиги по количеству набранных очков (38 390).
«Никто в ближайшее время не сделает то, что сделал он. Это великое достижение. Я считаю, что у этого парня не было пика. Он находится на пике уже 20 лет. А это не то, на что способно большинство в спорте. Вот пример идола и человека, на которого можно равняться, потому что этот парень всегда впереди. Уже на протяжении 20 лет он показывает стабильную игру, побеждает в чемпионатах и становится MVP», – сказал Йокич на пресс-конференции.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом
- 8 февраля 2023
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