Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карасёв рассказал о задаче МБА на ответный матч с «Темп-СУМЗ-УГМК»

Карасёв рассказал о задаче МБА на ответный матч с «Темп-СУМЗ-УГМК»
Комментарии

Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Темп-СУМЗ-УГМК».

«У нас уже был перед глазами пример с «Университетом-Югра», когда мы обладали форой в 15 очков, а после первой половины ответной встречи 14 очков проигрывали. Так что ни о каком комфортном преимуществе сейчас речи быть не может.

Не собираемся расслабляться, будем играть оптимальным на данный момент составом. Тем более что те же Антон Пушков и Евгений Воронов только-только вернулись в строй, и им нужно набирать форму — лучшего варианта, чем делать это через игры, не существует. После поражения от УНИКСа должны выходить и выигрывать», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023