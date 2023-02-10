Карасёв рассказал о задаче МБА на ответный матч с «Темп-СУМЗ-УГМК»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Темп-СУМЗ-УГМК».
«У нас уже был перед глазами пример с «Университетом-Югра», когда мы обладали форой в 15 очков, а после первой половины ответной встречи 14 очков проигрывали. Так что ни о каком комфортном преимуществе сейчас речи быть не может.
Не собираемся расслабляться, будем играть оптимальным на данный момент составом. Тем более что те же Антон Пушков и Евгений Воронов только-только вернулись в строй, и им нужно набирать форму — лучшего варианта, чем делать это через игры, не существует. После поражения от УНИКСа должны выходить и выигрывать», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт команды.
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