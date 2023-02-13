Гомельский: Расселл более разнообразный и острый игрок, чем Беверли

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселла.

«Расселл — разыгрывающий. Его появление в старте закономерно. Он более разнообразный и более острый игрок, чем Беверли. Единственное, в чём Расселл слабее Беверли, — игра в защите. Но игра Расселла в атаке, его умения в завершающей стадии не позволят соперникам подстраховывать и создавать двойную опеку на Леброне или Дэвисе. Считаю его приобретение усилением команды», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, «озёрники» провели трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменяли защитников Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.