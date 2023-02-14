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Гомельский оценил сериал «Последний танец»

Гомельский оценил сериал «Последний танец»
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Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу сериала «Последний танец».

«Мне сериал очень понравился. О Краузе у меня своё мнение, которое не совпадает с мнением создателей «Последнего танца». Однако сам рассказ и подборка хроники — на очень высоком уровне», — написал Гомельский на своём сайте.

В сериал, снятый ESPN, вошли интервью с ключевыми игроками команды Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

Напомним, сериал «Последний танец» рассказывает о сезоне, в котором «Чикаго Буллз» в последний раз завоевал титул чемпиона НБА в эпоху Майкла Джордана. С той поры команда из Иллинойса титул больше не выигрывала.

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