Гомельский отреагировал на мнение, что Матч всех звёзд НБА — 2023 был самым неинтересным

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал мнение некоторых игроков и специалистов относительно недавно состоявшегося Матча всех звёзд НБА. В частности, не так давно форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун критически высказывались о нём.

«Я не согласен с мнением, что это был самый неинтересный Матч всех звёзд из прошедших. Да, он не был азартным, в нём отсутствовала борьба и практически отсутствовала защита, но некоторые действия были супертехничными и красивыми. И я вам должен сказать, что пара передач, которые отдавали Халибертон и его товарищи, разыгрывающие, мне показались очень остроумными», — написал Гомельский у себя в социальных сетях.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?