Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023
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Определились все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023, который состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 32 сборные: 12 от Европы, восемь от Азии, семь от Северной и Южной Америки и пять от Африки.
Европа: Греция, Латвия, Финляндия, Германия, Словения, Литва, Франция, Испания, Италия, Грузия, Черногория, Сербия.
Азия: Австралия, Китай, Япония, Иран, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Иордания.
Северная и Южная Америка: Канада, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Бразилия, Венесуэла, Мексика.
Африка: Кот-д’Ивуар, Ангола, Южный Судан, Египет, Кабо-Верде.
Напомним, сборная России не принимала участия в квалификационном турнире из-за дисквалификации.
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