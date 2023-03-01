«Чикаго Буллз» отчислил чемпиона Европы Горана Драгича

«Чикаго Буллз» принял решение расстаться со словенским разыгрывающим Гораном Драгичем, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Чемпион Европы 2017 года 36-летний словенец провёл за «Чикаго» 51 игру, где в среднем набирал 6,4 очка и делал 2,7 передачи. «Чикаго» испытывает проблемы в этом сезоне и рискует не попасть даже в зону плей-ин. После отчисления у словенца есть возможность подписаться с командой с более серьёзными амбициями.

Горан Драгич за 15 сезонов карьеры в НБА смог стать участником Матча всех звёзд – 2013/2014. Этот сезон, который он проводил в «Финикс Санз», стал самым успешным в карьере словенца. В этот год он также вошёл в третью символическую сборную НБА, получил награду самого прогрессирующего игрока, а также входил в список игроков, получавших голоса за статуэтку MVP.

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