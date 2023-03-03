Каваю Леонарду предоставят отдых в следующем матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:115) заявил, что пропустит следующий матч.

Отмечается, что такие действия попадают под категорию «распределение нагрузки».

Новость по теме Чарльз Баркли раскритиковал практику предоставления отдыха суперзвёздам

Распределение нагрузки – это своего рода практика, сложившаяся в НБА, когда тренерский штаб намеренно, но при этом официально указывая конкретные повреждения, позволяет ключевым игрокам не принимать участия в играх.

В нынешнем сезоне 31-летний Леонард принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 23 очка, 6,1 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,9, трёхочковых – 41,3.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает седьмое место в Западной конференции с 33 победами при 22 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Сакраменто Кингз» на выезде 4 марта (6:00 мск).