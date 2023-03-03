Каваю Леонарду предоставят отдых в следующем матче

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:115) заявил, что пропустит следующий матч.
Отмечается, что такие действия попадают под категорию «распределение нагрузки».
Распределение нагрузки – это своего рода практика, сложившаяся в НБА, когда тренерский штаб намеренно, но при этом официально указывая конкретные повреждения, позволяет ключевым игрокам не принимать участия в играх.
В нынешнем сезоне 31-летний Леонард принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 23 очка, 6,1 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,9, трёхочковых – 41,3.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает седьмое место в Западной конференции с 33 победами при 22 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Сакраменто Кингз» на выезде 4 марта (6:00 мск).
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