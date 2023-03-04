Игрок «Орландо» пропустит остаток сезона из-за очередной операции

Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек пропустит остаток сезона-2022/2023 после предстоящей операции по поводу разрыва приводящей мышцы левого бедра. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, 25-летний баскетболист в 2020 году перенёс операцию из-за разрыва передней крестообразной связки колена. В результате чего форвард пропустил внушительный отрезок времени и вернулся на площадку лишь в текущем сезоне.

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В нынешнем розыгрыше НБА Айзек принял участие в 11 матчах, набирая в среднем пять очков, четыре подбора и 1,3 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 41,5, трёхочковых – 40.

«Орландо Мэджик» занимает 13 место в Восточной конференции с 27 победами при 37 поражениях. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке 6 марта (2:00 мск).