Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны индивидуальные цели Расселла Уэстбрука в сезоне-2022/2023

Стали известны индивидуальные цели Расселла Уэстбрука в сезоне-2022/2023
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук нацелен на получение награды лучшего запасного игрока по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Защитник на данный момент является стартовым игроком «парусников».

«Лучший шестой? Я многое сделал, чтобы проникнуться системой «Лейкерс», когда выходил со скамейки. Не вижу проблемы сделать подобное и с «Клипперс», — приводит слова Уэстбрука инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«В «Лейкерс» его винили во всём». Уэстбрук вернулся в Лос-Анджелес и уже бьёт рекорды «В «Лейкерс» его винили во всём». Уэстбрук вернулся в Лос-Анджелес и уже бьёт рекорды

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 16 очков, 7,6 передачи и шесть подборов при общем проценте реализации бросков с игры 42,6, трёхочковых – 29,7.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает восьмое место в Западной конференции с 33 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Мемфис Гриззлис» на своей площадке 6 марта (6:00 мск).

Новость по теме
«Клипперс» уступили «Сакраменто». Это пятое поражение подряд после подписания Уэстбрука
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023