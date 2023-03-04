Стали известны индивидуальные цели Расселла Уэстбрука в сезоне-2022/2023

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук нацелен на получение награды лучшего запасного игрока по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Защитник на данный момент является стартовым игроком «парусников».

«Лучший шестой? Я многое сделал, чтобы проникнуться системой «Лейкерс», когда выходил со скамейки. Не вижу проблемы сделать подобное и с «Клипперс», — приводит слова Уэстбрука инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 16 очков, 7,6 передачи и шесть подборов при общем проценте реализации бросков с игры 42,6, трёхочковых – 29,7.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает восьмое место в Западной конференции с 33 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Мемфис Гриззлис» на своей площадке 6 марта (6:00 мск).