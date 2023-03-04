Бывший тренер «Реала»: Вембаньяма не освоится в НБА так же быстро, как Дончич

Известный испанский тренер Пабло Ласо, в прошлом руководивший клубом «Реал Мадрид», высказался о перспективах француза Виктора Вембаньямы в НБА.

В частности, Ласо сравнил Вембаньяму со звёздным разыгрывающим «Даллас Маверикс», словенцем Лукой Дончичем.

«Лука освоился очень быстро, и я считаю, что Вембаньяме потребуется больше времени на это. Лука заявляет о себе в каждой игре. Я всегда понимал, что его баскетбольный потенциал заключается в уме, а такое не покупается. Вот почему я его так уважаю.

У кого лучшая дорога в НБА? У Лука была дорога, потому что стал победителем Евролиги. Всё сводится к человеку. Лука начал соревноваться с тех пор, как прибыл в Мадрид в возрасте 13 лет», – сказал Ласо в эфире шоу Area 52.