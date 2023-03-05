Джоэл Эмбиид отметился важным трёхочковым броском и защитой против Адетокунбо. Видео

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (133:130) отметился ключевыми действиями в концовке игры.
За 42 секунды до конца основного времени Эмбиид успешно реализовал трёхочковый бросок, который вывел гостевую команду вперёд, сделав счёт 127:125. Затем при счёте 129:125 за 12 секунд до конца центровой удачно отзащищался против тяжёлого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 28-летний Эмбиид принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 33 очка, 10,3 подбора и 4,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,3, трёхочковых – 34,4.
«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 41 победой при 22 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Индианой Пэйсерс» на выезде 7 марта (3:00 мск).
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