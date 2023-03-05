Игрок «Голден Стэйт» рассказал о необычном поведении Кавая Леонарда

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джонатан Куминга высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде.

«Кавай вообще не разговаривает. Впервые услышал, как он говорит, во время нашего последнего матча с «Клипперс» (3 марта. — Прим. «Чемпионата»). Я случайно уронил его, затем он сказал: «Продолжаем работать и будьте здоровы», — заявил Куминга в эфире 95.7 The Game.

В нынешнем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 9,1 очка, 3,3 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,4, трёхочковых – 34,5.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает пятое место в Западной конференции с 34 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде сегодня, 5 марта (23:30 мск).