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НБА представила рейтинг силы клубов. «Милуоки» продолжает занимать первое место

НБА представила рейтинг силы клубов. «Милуоки» продолжает занимать первое место
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Милуоки Бакс». В тройку лучших также входят «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Милуоки Бакс».
2. «Денвер Наггетс».
3. «Бостон Селтикс».
4. «Филадельфия Сиксерс».
5. «Нью-Йорк Никс».
6. «Кливленд Кавальерс».
7. «Финикс Санз».
8. «Сакраменто Кингз».
9. «Мемфис Гриззлиз».
10. «Голден Стэйт Уорриорз».

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Отметим, что «Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами и 18 поражениями. «Бостон» – второе место Востока с 45 победами при 20 поражениях.

Тем временем «Денвер» является лучшим коллективом Запада – 45 побед и 19 поражений.

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