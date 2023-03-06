НБА представила рейтинг силы клубов. «Милуоки» продолжает занимать первое место
Поделиться
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Милуоки Бакс». В тройку лучших также входят «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс».
Полностью топ-10 выглядит следующим образом.
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. «Милуоки Бакс».
2. «Денвер Наггетс».
3. «Бостон Селтикс».
4. «Филадельфия Сиксерс».
5. «Нью-Йорк Никс».
6. «Кливленд Кавальерс».
7. «Финикс Санз».
8. «Сакраменто Кингз».
9. «Мемфис Гриззлиз».
10. «Голден Стэйт Уорриорз».
Отметим, что «Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами и 18 поражениями. «Бостон» – второе место Востока с 45 победами при 20 поражениях.
Тем временем «Денвер» является лучшим коллективом Запада – 45 побед и 19 поражений.
Новость по темеНБА представила рейтинг силы клубов. «Мемфис» вошёл в топ-5
Комментарии
- 6 марта 2023
-
23:18
-
23:07
-
22:18
-
22:08
-
21:01
-
20:50
-
19:35
-
19:19
-
18:15
-
18:10
-
17:21
-
17:11
-
17:02
-
16:57
-
16:36
-
15:26
-
14:31
-
13:20
-
12:35
-
11:30
-
10:27
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
07:03
-
06:19
-
02:50
- 5 марта 2023
-
23:54
-
22:45
-
22:39
-
19:39
-
19:04
-
18:52
-
18:22
-
18:13
Партнерский контент