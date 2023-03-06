НБА представила рейтинг силы клубов. «Милуоки» продолжает занимать первое место

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Милуоки Бакс». В тройку лучших также входят «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Милуоки Бакс».

2. «Денвер Наггетс».

3. «Бостон Селтикс».

4. «Филадельфия Сиксерс».

5. «Нью-Йорк Никс».

6. «Кливленд Кавальерс».

7. «Финикс Санз».

8. «Сакраменто Кингз».

9. «Мемфис Гриззлиз».

10. «Голден Стэйт Уорриорз».

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Отметим, что «Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами и 18 поражениями. «Бостон» – второе место Востока с 45 победами при 20 поражениях.

Тем временем «Денвер» является лучшим коллективом Запада – 45 побед и 19 поражений.