Велимир Перасович оценил выступление УНИКСа после матча с «Пари НН»

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал выступление своей команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари НН» (68:78).

«Поздравляю нижегородцев. В последнее время они показывают хороший баскетбол: обыграли сначала «Зенит», потом нас. Обе команды продемонстрировали достаточно открытый баскетбол за исключением последних двух минут. В концовке «Пари НН» сыграл качественнее нас — они попали свои штрафные.

Новость по теме Зоран Лукич: не вижу причин, чтобы не попытаться обыграть УНИКС

Мы же, в свою очередь, не использовали ситуации с тактическими фолами, все они оказывались пробивными. Пытались исправиться с помощью открытых бросков, но промахивались, и игра переходила на другую половину», — приводит слова 58-летнего специалиста официальный сайт клуба.