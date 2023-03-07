«Гнийте до конца карьер». Литовский журналист жёстко высказался о легионерах в лиге ВТБ

Известный литовский журналист, обозреватель издания BasketNews Ритис Вишняускас критически отозвался о легионерах, представляющих российскую Единую лигу ВТБ.

«Моё мнение об игроке типа Милутинова и ему подобных звучит так: если в этом году вы решили представлять российские клубы, гнийте в Единой лиге ВТБ до конца ваших карьер.

Все эти Хави Паскуали, Деяны Давидовацы и так далее. Находитесь в этой чёртовой лиге до конца ваших карьер!» — заявил Вишняускас на канале BasketNews в YouTube.

Отметим, что перед сезоном-2022/2023 руководством Единой лиги ВТБ было принято решение о сокращении количества иностранных баскетболистов в заявке клубов с восьми до шести. В чемпионате принимают участие 12 команд.