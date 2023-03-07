Барнс был удалён в конце матча с «Денвером» при минимальной разнице в счёте. Видео

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (113:118) досрочно покинул площадку из-за удаления.
За 28 секунд до конца основного времени центровой «Торонто» Якоб Пёлтль при счёте 114:113 в пользу хозяев заработал фол. Затем судья Скотт Фостер выписал техническое замечание Барнсу, а после принял решение удалить игрока.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
После игры Фостер дал понять, что игрок канадского клуба поставил под сомнение честность судейской бригады, обслуживающей встречу.
В нынешнем сезоне 21-летний Барнс принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 15,3 очка, семь подборов и 4,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых – 29,8.
«Торонто Рэпторс» занимает девятое место в Восточной конференции с 32 победами при 34 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 9 марта (6:00 мск).
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