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«Они просто сошли с ума». Скотти Барнс отреагировал на своё удаление в матче с «Денвером»

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (113:118) прокомментировал своё удаление.

«Думаю, они [судьи] просто сошли с ума. Я не знаю», — заявил Барнс в послематчевом интервью.

Напомним, за 28 секунд до конца основного времени центровой «Торонто» Якоб Пёлтль при счёте 114:113 в пользу хозяев заработал фол. Затем судья Скотт Фостер выписал техническое замечание Барнсу, а после принял решение удалить игрока.

После игры Фостер дал понять, что игрок канадского клуба поставил под сомнение честность судейской бригады, обслуживающей встречу.

В нынешнем сезоне 21-летний Барнс принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 15,3 очка, семь подборов и 4,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых – 29,8.

«Торонто Рэпторс» занимает девятое место в Восточной конференции с 32 победами при 34 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 9 марта (6:00 мск).