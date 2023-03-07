Эксперт оценил перспективы «Голден Стэйт» стать чемпионами НБА в сезоне-2022/2023

Эксперт Fox Sports Ник Райт прокомментировал шансы на чемпионство «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Шансы «Уорриорз»? Ноль процентов. Мне кажется, у любой другой команды шансов куда больше, даже у тех же «Лейкерс», как бы маловероятно это ни было», — сказал Райт в эфире программы First Things First.

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В нынешнем сезоне НБА «Голден Стэйт Уорриорз» занимает пятое место в Западной конференции с 34 победами при 31 поражении. Следующую игру калифорнийский клуб проведёт с «Оклахома-Сити Тандер» на выезде 8 марта (4:00 мск).

Ранее известный телевизионный эксперт поделился мнением о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».