«Оправданно». Кендрик Перкинс — о шансах «Филадельфии» на чемпионство в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Филадельфия Сиксерс» будет претендовать на чемпионство в сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Считать «Сиксерс» претендентами — это оправданно. Не стоит даже заблуждаться по этому поводу. Людям стоит проявить больше уважения к этой команде», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.

«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 42 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на выезде 8 марта (3:30 мск).

Ранее Перкинс критично высказался об уходе звёздного американского разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс».