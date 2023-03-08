Баркли: Джордан был лучшим игроком НБА уже за пять лет до того, как стал MVP
Поделиться
Известный в прошлом игрок НБА, а ныне эксперт, американец Чарльз Баркли высказался о шестикратном чемпионе лиги, легендарном соотечественнике Майкле Джордане.
«Майкл Джордан, вероятно, был лучшим игроком НБА уже за пять лет до того, как стал MVP. Потому что у него не было хорошей команды. Подобные глупости происходят каждый год, и MVP – это, на самом деле, просто ощущение от утренних ток-шоу. Все в НБА знали, что Майкл Джордан был лучшим игроком уже за пять лет до того, как он стал MVP», – сказал Баркли в интервью Altitude Sports Radio.
Напомним, Джордан пять раз признавался самым ценным игроком по итогам сезона – в 1998, 1991, 1992, 1996 и 1998 году. Также американец шесть раз становился MVP финалов (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
Новость по темеАренас: Джордан должен быть величайшим, потому что он избавил НБА от наркотиков в 80-е
Комментарии
- 8 марта 2023
-
21:48
-
21:14
-
20:48
-
20:01
-
19:49
-
18:40
-
18:40
-
17:52
-
16:25
-
14:51
-
14:25
-
13:46
-
12:39
-
11:31
-
10:56
-
09:36
-
08:33
-
08:28
-
08:20
-
07:04
-
06:37
-
01:28
-
00:35
- 7 марта 2023
-
23:50
-
23:29
-
22:40
-
21:53
-
21:31
-
21:03
-
20:16
-
19:54
-
19:26
-
19:03
-
18:42
-
18:30
Партнерский контент