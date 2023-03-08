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Баркли: Джордан был лучшим игроком НБА уже за пять лет до того, как стал MVP

Баркли: Джордан был лучшим игроком НБА уже за пять лет до того, как стал MVP
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Известный в прошлом игрок НБА, а ныне эксперт, американец Чарльз Баркли высказался о шестикратном чемпионе лиги, легендарном соотечественнике Майкле Джордане.

«Майкл Джордан, вероятно, был лучшим игроком НБА уже за пять лет до того, как стал MVP. Потому что у него не было хорошей команды. Подобные глупости происходят каждый год, и MVP – это, на самом деле, просто ощущение от утренних ток-шоу. Все в НБА знали, что Майкл Джордан был лучшим игроком уже за пять лет до того, как он стал MVP», – сказал Баркли в интервью Altitude Sports Radio.

Напомним, Джордан пять раз признавался самым ценным игроком по итогам сезона – в 1998, 1991, 1992, 1996 и 1998 году. Также американец шесть раз становился MVP финалов (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

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