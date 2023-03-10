Диллон Брукс: пусть Грин продолжает выпускать свои подкасты, заниматься блогерством

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс прокомментировал стычку с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином во время матча регулярного сезона Национальная баскетбольной ассоциации между командами игроков.
«Что я сказал Дрэймонду [Грину]? Пусть продолжает выпускать свои подкасты, заниматься блогерством. Это миленько, думаю, он получает от этого удовольствие…
Вы должны дать микрофон Дрэймонду, тогда он сразу же начнёт говорить обо мне. Благодаря этому я смогу лучше играть», — сказал Брукс в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 14,4 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,8, трёхочковых – 31,5.
«Мемфис Гриззлиз» занимает третье место в Западной конференции с 39 победами при 26 поражениях. Следующую игру «мишки» проведут с «Даллас Маверикс» на своей площадке 12 марта (4:00 мск).
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