Основной центровой «Детройта» может пропустить остаток сезона-2022/2023 из-за травмы
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Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт рискует пропустить остаток сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы левого плеча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
21-летний баскетболист получил повреждение ещё в январе, однако позже вернулся в строй. С 25 февраля игрок пропускает встречи из-за аналогичной травмы.
В нынешнем сезоне Стюарт принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 11,3 очка, 8,1 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,2, трёхочковых – 32,7.
«Детройт Пистонс» занимает 15-е место в Восточной конференции с 15 победами при 52 поражениях. Следующую игру «Пистонс» проведут с «Индианой Пэйсерс» на своей площадке 12 марта (3:00 мск).
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