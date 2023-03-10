Центровой «Лейкерс» выбыл с травмой

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Мо Бамба пропустит около четырёх недель из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Брэд Тёрнер.
Отмечается, что 24-летний баскетболист получил повреждение во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся в понедельник, 6 марта.
В нынешнем сезоне Бамба принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 6,8 очка, 4,7 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 48,7, трёхочковых – 39.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции с 32 победами при 34 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 11 марта (6:30 мск).
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