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Стефен Карри отреагировал на неудачные выступления «Голден Стэйт» в гостевых матчах

Стефен Карри отреагировал на неудачные выступления «Голден Стэйт» в гостевых матчах
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал неудачные результаты калифорнийской команды в выездных матчах сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Этот сезон из разряда тех, когда все 48 минут во время игр мы не можем провести и в защите, и в нападении должным образом», — заявил Карри в эфире NBA on TNT.

Отметим, что «Голден Стэйт» в гостевых матчах одержал семь побед при 26 поражениях.

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В нынешнем сезоне 34-летний Карри принял участие в 41 матче, набирая в среднем 29,6 очка, 6,4 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых – 43,4.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает шестое место в Западной конференции с 34 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Милуоки Бакс» на своей площадке 12 марта (4:30 мск).

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